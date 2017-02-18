﻿發展局：正聯絡業主探討保育 紅樓居民被通知周內搬走

相傳是辛亥革命黨人基地的一級歷史建築屯門青山紅樓，去年十一月業權易手後面臨清拆，有居民透露，上月接獲通知，要求於一周內搬走，部份水源已遭截斷，業主代表揚言將截斷電源。協助居民的立法會議員要求當局將紅樓列為暫定古蹟，以阻止清拆。發展局回應，正聯絡有關歷史建築的業主，一同探討保育方案。



至少有八十年歷史的青山紅樓，近日突然傳出面臨清拆。紅樓和毗鄰中山公園的鐵皮屋，現時被分成多個房間出租，有租客指，上月十八日接獲通知，要求一周內搬走，上周五有工人到場斬樹和拆圍牆，工人使用推土機剷走部份單位的洗手間，並截斷部份水喉，又指有業主代表揚言，若居民本周日仍未搬走將截斷電源。



業主揚言斷電



與妻子在該處居住逾三十年、七十歲的劉先生表示，有地產經紀向他們「教路」，將資產轉至他人名下，然後申請綜授和公屋，他一度情緒激動，眼泛淚光，指對業主收地不談安置，卻要住客向社署求助的手法反感。



立法會議員朱凱廸及尹兆堅昨午到紅樓視察，他們指紅樓是辛亥革命歷史古蹟，亦是親國民黨人士的活動地點，該地段亦不能發展成住宅商業用途，質疑新業主買地及清拆目的，要求政府將紅樓列為暫定法定古蹟，免受破壞。



發展局回應，高度關注在紅樓附近進行的工程，根據法例，拆卸及改建紅樓須獲事前批准，局方已要求屋宇署聯絡業主，向他指出法例要求。當局並會按程序，由相關部門聯絡有關歷史建築的業主，一同探討保育方案。



青山紅樓位處屯門青山農場舊址，相傳是辛亥革命黨人的活動基地，以及他們逃避滿清政府追捕的避難所，於一九八一年被列為一級歷史建築。紅樓附近的中山公園有國父孫中山的半身雕像，每年一月一日及「雙十節」，均有親國民黨團體在該處舉行升旗及慶祝活動。







