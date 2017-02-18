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﻿年紀最小16歲學生 四百警突擊反黑拘151人

2017-02-18 列印
■警方突擊搜查多處地點，拘捕一百五十一人及檢獲一批攻擊性武器（圖）。
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        警方打擊黑幫收入來源，早前派臥底滲入黑幫組織蒐證，昨凌晨認為時機成熟採取代號「翡翠刀」行動，出動四百名人員突擊搜查多處地點，共拘捕一百五十一人及檢獲一批攻擊性武器及少量毒品。

被捕一百五十一人，包括一百男五十一女，年齡由十六至八十歲，年紀最小為一名學生，他們涉嫌自稱三合會會員、嚴重傷人、藏有攻擊性武器、無牌賣酒及藏毒等被捕。

　　西九龍總區刑事總部警司（行政及支援）陳永祥表示，警方早前派臥底滲入黑幫組織收集情報，經多個月調查後，昨凌晨開始展開代號「翡翠刀」的反黑行動，搜查包括七間無牌酒吧在內多處地點，共拘捕上述一百五十一人及檢獲包括開山刀等攻擊性武器及少量可卡因毒品。行動仍然進行中，不排除稍後有更多人被捕。
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