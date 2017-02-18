﻿5至14歲兒童病發風險最高 認清皮肌炎症狀

藝人魯芬日前因皮肌炎引致肺部衰竭病逝，令這個罕見風濕科重疾廣受關注。不少人誤以為皮肌炎屬老人病，但有風濕科專科醫生提醒，本港每年均有確診兒童個案，其中五至十四歲的兒童病發風險最高。不過皮肌炎以四肢無力及發燒為主要病徵，難以即時察覺，有患者病足兩年始被確診，錯過最佳治療時機。



皮肌炎的嚴重性多被忽略，但這個病幾乎奪去黃淑敏的性命，當時她年僅十三歲。她憶述，數年前她正準備中一學期末考試期間，出現持續不退的高燒，須入院接受抗生素治療，更兩度徘徊深切治療病房，「每次用藥就退燒，停藥就復發，當時可以用的抗生素都幾乎用盡，醫生幾次驗血也找不到病因。」



由病發至確診的一個半月內，黃淑敏先後被懷疑患上感冒、猩紅熱、癌症及心肌炎，直至家人自費到私院進行磁力共振及正電子掃描後，始確診患上皮肌炎。黃淑敏其後要停學半年接受治療，與死神擦身而過。



然而，對不少皮肌炎患者來說，一個半月確診已屬極快。現年六十六歲的張碧芸，○一年病發時足足花了半年確定病因。她指，當時因手指紅腫，手腕無力求醫，「初時手指甲兩邊紅腫得很犀利，又發炎，手腕無力，拿起甚麼都會馬上跌下來，坐在沙發上，也要花上五分鐘才慢慢撐起身。」



病徵難察覺 有後遺症



她看過皮膚科、內科醫生，即使每周覆診一次，也無法得悉患上甚麼疾病，「一路做檢查和吃藥，但都醫不好。」擾攘半年後，她因難以負擔診金，轉往公立醫院求醫，經數日住院並抽血檢查後，才證實患上皮肌炎。現時她雖已不用服藥，但身體有不同的後遺症，包括手腕較常人乏力、肺部有小部份位置出現鈣化等問題。



協助皮肌炎患者的香港復康會社工黃星朗指，曾有患者經歷兩年求診期始被確診，直至近年部份公院醫生對皮肌炎的認識增加，令患者確診時間縮短至平均兩至三個月。



很多人以為皮肌炎是老人病，但香港風濕病基金會主席陳德顯指出，皮肌炎的患者主要為五至十四歲的兒童，以及五十至六十歲的成人，雖然目前未有文獻證明，兒童患上皮肌炎的數字近年有明顯上升，但他認為公眾亦不應掉以輕心。



風濕科專科醫生蘇皓坦言，普通科醫生要察覺病人患上皮肌炎有一定難度。他指出，皮肌炎病發率為二十萬分之一，以本港人口計算，一年約有數十個新症，全港現存患者總數估計不過千人，並非常見疾病，「莫講是病人，即使是普通科醫生也未必對皮肌炎有足夠警覺。」



蘇皓續指，長期暴曬會令皮膚出疹，有機會令曾患皮肌炎及皮膚病的人復發，因此建議病人避免曬太陽。



