﻿三前司長 撐曾蔭權 撰信求官輕判

本報得悉，前特首曾蔭權上周五被陪審團以八比一大比數裁定一項身為公職人員行為失當罪名成立，就特首接受利益罪未能達成裁決，案件今午在高院處理。消息指，兩名特首參選人前政務司司長林鄭月娥和前財政司司長曾俊華，以及前律政司司長黃仁龍、前立法會議員何俊仁和張文光等一批民主黨前黨員，均主動為曾蔭權撰寫求情信，請求法官輕判。記者︰徐曉伊



據悉，連日來有大批前高官和曾與曾蔭權共事的公務員，紛紛主動聯絡代表曾蔭權的金杜律師事務所，表明要為曾蔭權撰寫求情信，表達他們眼中這位前特首在過去四十五來如何盡心盡力為香港服務，尤其他出任特首七年期間，事事關心市民大眾以及民主等。



曾俊華撐煲呔 擊退「大鱷」有功



消息稱，曾俊華為共事三十多年的前上司曾蔭權親自撰寫求情信，內容指曾蔭權在特首任內凡遇到民生及涉大眾利益項目，均特別留意，致力服務社會，為市民鞠躬盡瘁；尤其○二年香港金融風暴，曾蔭權聯同政府要員成功擊退「大鱷」，維持經濟穩定。



林鄭挺前上司 一生奉獻政府



在曾蔭權被定罪後，林鄭月娥亦主動表明願意為他撰寫求情信，讚揚他不但盡心盡力服務港人，更將一生奉獻政府。林鄭月娥在本案中以控方證人身份出庭作供，一度強調以曾蔭權為「學習榜樣」。



同在案中出任控方證人的前政務司司長唐英年，在曾蔭權定罪後即聯絡曾的律師，表示要為他親撰求情信。



前任立會議員也聯署支持



此外，在案件正式開審時，前律政司司長黃仁龍親自到庭旁聽，為曾蔭權打氣。數十封求情信中，現轉任私人執業資深大律師的黃仁龍寫下四頁紙長的求情信，內容仔細描述他與曾蔭權共事時所處理的事務，信中指每當他向曾蔭權提出法律意見，曾都細心聆聽，認為他一直重視法治，無論在人大釋法，以及○五年的政改，都真心為港人爭取利益。



另外，前民主黨成員兼立法會議員，包括何俊仁及張文光等十多人，聯署為曾蔭權求情，他們坦言任議員其間，對曾蔭權有意見，但承認任何人都不完美；無可否認曾蔭權一直盡心盡力為香港，在○五年的政改中，他令香港民主成功邁前一步。