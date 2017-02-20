﻿三前司長 撐曾蔭權 撰信求官輕判

據悉，連日來有大批前高官和曾與曾蔭權共事的公務員，紛紛主動聯絡代表曾蔭權的金杜律師事務所，表明要為曾蔭權撰寫求情信，表達他們眼中這位前特首在過去四十五來如何盡心盡力為香港服務，尤其他出任特首七年期間，事事關心市民大眾以及民主等。
曾俊華撐煲呔 擊退「大鱷」有功
消息稱，曾俊華為共事三十多年的前上司曾蔭權親自撰寫求情信，內容指曾蔭權在特首任內凡遇到民生及涉大眾利益項目，均特別留意，致力服務社會，為市民鞠躬盡瘁；尤其○二年香港金融風暴，曾蔭權聯同政府要員成功擊退「大鱷」，維持經濟穩定。
林鄭挺前上司 一生奉獻政府
在曾蔭權被定罪後，林鄭月娥亦主動表明願意為他撰寫求情信，讚揚他不但盡心盡力服務港人，更將一生奉獻政府。林鄭月娥在本案中以控方證人身份出庭作供，一度強調以曾蔭權為「學習榜樣」。
同在案中出任控方證人的前政務司司長唐英年，在曾蔭權定罪後即聯絡曾的律師，表示要為他親撰求情信。
前任立會議員也聯署支持
此外，在案件正式開審時，前律政司司長黃仁龍親自到庭旁聽，為曾蔭權打氣。數十封求情信中，現轉任私人執業資深大律師的黃仁龍寫下四頁紙長的求情信，內容仔細描述他與曾蔭權共事時所處理的事務，信中指每當他向曾蔭權提出法律意見，曾都細心聆聽，認為他一直重視法治，無論在人大釋法，以及○五年的政改，都真心為港人爭取利益。
另外，前民主黨成員兼立法會議員，包括何俊仁及張文光等十多人，聯署為曾蔭權求情，他們坦言任議員其間，對曾蔭權有意見，但承認任何人都不完美；無可否認曾蔭權一直盡心盡力為香港，在○五年的政改中，他令香港民主成功邁前一步。