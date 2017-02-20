﻿「提邊個，你就損害其他人嘅心」 李嘉誠不提名任何參選人

四位特首參選人正積極四出爭取提名票，身為地產及建造界選委的長和系主席李嘉誠，昨天表態不會提名四名參選人，但一定會投票。他指，與林鄭月娥、曾俊華、胡國興和葉劉淑儀四人相熟多年，稱「唔想一開始時，你去投邊個，你就損害其他人嘅心」。



李嘉誠昨天出席「李嘉誠基金會」活動，主動回應記者提問，表明不會提名任何人：「Carrie（林鄭月娥）呢，佢未宣佈參選之前，我已經公開講我唔為任何人提名，因為幾位都係我熟朋友，包括胡官（胡國興）、包括葉劉（葉劉淑儀），包括，當然，John Tsang（曾俊華），都係熟朋友。」



他解釋「唔想一開始時，你去投邊個，你就損害其他人嘅心」，「提名你就得罪任何邊個」，但「我投票，我投邊個無人知，我亦都唔會公開同你講」。



他開出當特首的兩項條件：「好好落實一國兩制及香港的法治，一定要依法治港」並稱相信四名參選人都「做得到」及「會堅持呢兩個原則」。



被問到不提名是否擔心「押錯注」，李嘉誠指上屆特首選舉早於投票兩星期前已得知當時參選人唐英年會落選，但仍然投票予唐，「因為我原則，我老早應承咗……所以我呢次堅定唔提名任何邊個，但我一定投票」。



李澤鉅提名林鄭 李澤楷未透露



至於兩名兒子，屬政協的李澤鉅會提名林鄭，屬僱主聯合會界別李澤楷則未透露意向，李嘉誠回應，指「Victor（李澤鉅）同Richard（李澤楷）都過咗五十歲啦，佢有佢自己嘅主意，係應該嘅」。



被問到人大委員長張德江南下有否跟他見面，他說：「呢個我私人行動，我唔講。」至於未來投票意向，他笑言：「今日禮拜日我慢慢去刨政綱。」



在場有記者問到「林鄭被視為CY2.0」是否也能獲他接受，以及「有沒有覺得中央干預選舉？有否受壓？」李嘉誠未有即場回應，其後他透過公關書面回覆指，「目前香港過於政治化，若再製造更多政治化標籤，標籤選委、標籤候選人，對香港有何好處？」又指「任何沒有理據的政治化語言，政治並非零和遊戲，戴有色眼鏡看人看事，是幼稚的，對林太不公平。」



對於是否覺得中央干預，他指「我相信習主席的決心，『一國兩制』不動搖、不走樣。香港的未來與中國關係密切，我們應該開心的是，香港仍是一個重要的中國城市。作為未來的持份者，中央關心香港體制，是可以理解的，經常帶著偏見，以自我為中心，並不理性，只會令香港停滯不前。」



