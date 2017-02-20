﻿《預算案》公佈前夕 茂波報喜盈餘滿瀉

新一份財政預算案本周三發表，財政司司長陳茂波昨承認政府盈餘超乎預期，主要是政府賣地收入較預期理想所致。據統計，政府於今個財政年度至今賣出二十九幅地皮，涉款八百五十二億元。香港稅務學會前會長王銳強估算，本年度的政府賣地收入，將超過九百億元，較預算的六百七十億元，高出逾二百億元。



陳茂波昨日以「倒數三天！」為題發表網誌，透露本年度政府賣地收入比預期理想，是盈餘超乎預期的主因。他解釋，賣地收入受眾多因素影響，每年二月公佈財政預算案時，只能夠因應當時掌握的情況作出估算，一年之間市場上千變萬化，根本無人有「水晶球」能夠預知。



陳茂波舉例，去年初樓市回調，大埔荔枝山山塘路一幅住宅用地以二十一億三千萬元賣出，低於市場估值下限四成二，但同年十二月，一幅啟德望海住宅用地則以高於市場估值上限八成七售出。他又指，過往即使在同一區用地，不同季度的中標價也出現頗大差距，已盡力按已知的數據和對經濟前景評估，編訂政府的收入和開支估算。



按地政總署網頁數據顯示，政府二○一六至一七年度至今共賣出二十九幅地皮，合共涉額八百五十二億元，當中十九幅為住宅用地，其中在去年十一月初，一幅啟德住宅用地地價高達八百八十三億元，成為全年地價最高地皮。



香港稅務學會前會長王銳強估計，本年度政府賣地收入高達九百億元，比上任財政司司長曾俊華預算的六百七十億元，高出逾二百億元，而綜合盈餘將高達七百億元，比原先預算的一百一十四億元高出六倍。



王銳強指出，政府「樓市加辣」政策未能奏效，加上有中資發展商比本港發展商更進取，結果地價成交額比市場預期高，市場變化之下，政府未能準確預算是「意料之內」，他建議政府推行中期檢討，作出更準確估算。