﻿內地新增一宗H7N9 賣活禽婦死亡

內地禽流感疫情持續，廣西衞生和計劃生育委員會通報，南寧市確診新增一宗H7N9病例，患者是四十一歲婦人，病前從事活禽銷售，昨早死亡。食物及衞生局局長高永文表示，已跟香港大學商討，最快本星期在零售層面進行環境樣本的快速測試，全港每一個街市均有機會被抽樣。



高永文表示，暫不會透露抽取樣本的地點，一旦樣本呈陽性，便會立即公佈，若運作暢順，未必會每一次公佈所有陰性結果，以免過度干擾市場運作。



高又重申，非常關注禽流感在周邊地區的發展，無論是H7N9或H5的禽流感的發展均令人擔心，目前為止，H7N9在家禽是屬於低致病性，在人類有百分之三十至四十的死亡率，屬高致病性，但暫時沒有持續人傳人跡象。