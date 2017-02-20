﻿機場搬貨釀奪命意外 拖車撞拖卡 夾死新婚搬運工

機場發生奪命慘劇！一名新婚兩個月的運貨拖車工人，昨晨在兩個拖卡之間欲搬貨上機期間，另一工人驅車駛至，失控撞及拖卡推前，事主當場被夾在兩拖卡之間，腳部大動脈受傷流血不止，報警送院後不治。警方事後拘捕肇事貨車司機調查。



三十歲死者鍾卓林（小圖）暱稱「林仔」，在國泰航空服務公司任運貨拖車司機，兩個多月前剛結婚。昨清晨五時許，鍾在停機坪為一輛貨機上貨，當時他站在兩個拖卡之間。詎料另一名姓陳(四十一歲)工人駕拖車駛至，失控撞及其中一個拖卡及推前，鍾不及走避被夾中央，其右腳動脈受損，血流不止。



司機涉危駕被捕



報警後傷者獲送瑪嘉烈醫院搶救，疑失血過多不治。警方調查後，以危險駕駛導致他人死亡，將涉案姓陳拖車司機拘捕，他報稱不適要送院。



死者家屬抵醫院助查聞噩耗十分哀傷，鍾父質疑為何將其子送瑪嘉烈醫院。「夾親隻腳啫，o依家唔係荒山野嶺……點解唔去北大嶼山醫院，去瑪嘉烈醫院？」介紹事主在現場工作的姓麥表哥不滿稱，工人經常要超時工作及追更。五十多名死者親友之後在現場路祭及招魂。



父質疑不送北嶼院



國泰航空發言人指，對事件感到非常難過，會向死者家屬提供所需支援及協助，並配合警方調查。機管局發言人表示，局方接報後，已即時報警，會向死者家屬提供協助。事件沒有影響機場運作。



國泰航空服務職工會副秘書葉偉明表示對事件感到難過，會盡量協助死者家人渡過難關。他稱，卡車司機工資底薪只有約九千元，加上長期人手不足，需長時間加班賺津貼增加收入，每日工時可能達十二小時。



消防處回覆本報查詢指，按創傷病人分流指引，嚴重創傷者要直接送創傷中心，而瑪嘉烈是最接近意外地點的創傷中心。



