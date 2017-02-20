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﻿激動男與警口角險被扣手銬

2017-02-20 列印
■一男子疑在中環與警員發生口角。
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　　網上流傳一段短片，一名男子，前日下午十二時半，疑在中環國際金融中心（IFC）外與多名警員發生口角。有關片段全長約二分鐘，開始時見一名男子情緒激動，不斷向一名警員大叫「我叫你『塔』我呀！」該警員亦回應道「警察做嘢唔使你教！」並召來四名同袍到場協助。

　　據發帖人指，該名警員曾取出手銬欲拘捕該名情緒激動男子，但最終沒有鎖他。警員最後讓該男子自行離開現場，沒有作出拘捕行動。警方發言人指，警員接市民報告稱，有人在現場滋擾，到場時發現該名男子，調查後未有人被捕。
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