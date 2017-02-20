﻿飲食得法 緩減感冒症狀

不論流感高峰與否，一旦染上感冒，即使已求診服藥，大都需要忍受至少一周或以上的流鼻水、喉嚨乾涸疼痛、咳嗽等不適。幸好專家指，只要食得其法，可大大緩減症狀。文：衞兒



「吃藥以外，日常飲食也是重要一環，例如可每日吃一個重五十五克的番石榴（能提供一百二十五毫克維他命C，約等量蘋果所含的五十倍），以增加高效抗氧化物攝取量，有效增強抵抗力，預防受感染。」美國註冊營養師詹佩鳳稱。至於患者則可按需要，針對性應用可助紓緩各種症狀的飲食方法，加速痊瘉。



收鼻水助潤喉



把一至兩茶匙薑汁及四分一茶匙肉桂粉，以一杯熱水調勻，待熱水至微溫後才加入以四分一個檸檬榨取的檸檬汁（以防高溫破壞維他命C）及適量蜂蜜，拌勻即可飲用。幼童可只用暖水加適量蜂蜜。長期病患者尤其肝病人士食用肉桂前，應先諮詢醫生或營養師意見，因肉桂含豆香素，或可令病情加劇。



檸薑蜂蜜紓不適



飲用薄荷水，以熱水加入數片新鮮薄荷，待微溫後飲用，喝溫水可助保持咽喉黏膜濕潤，有助康復。沖服蜂蜜檸檬汁亦可，調配比例是一湯匙蜂蜜加入一杯溫水中，再放入半個檸檬。



坊間常用偏方「熱檸樂煲薑」又有效嗎？詹佩鳳指，基本上甜味物質能引起「反射唾液分泌」作用，令呼吸道分泌黏液，為咽喉形成保護神經末梢的塗層，從而減少咳嗽，特別是乾咳即沒痰涎的咳嗽。對於有痰的咳嗽，這些黏液亦可啟動體內「除痰機制」，有助咳出痰涎。熱檸樂煲薑跟暖檸薑蜂蜜有異曲同工之效，但蜂蜜的成份更為天然可取。



有研究指，兒童睡前三十分鐘飲用蜂蜜（二至五歲半茶匙、六至十一歲一茶匙、十二至十八歲兩茶匙）或有助減少兒童夜咳情況，謹記一歲以下幼兒不應進食蜂蜜，以防未能分解當中所含的天然毒素。



止咳偏方燉洋葱



燉洋葱汁是中外流行的止咳偏方，詹佩鳳亦曾應用，發覺療效不俗。燉洋葱汁的製法亦很簡單，先把一個中型洋葱切片，隔水蒸約三十至五十分鐘，便隔掉洋葱片，取汁飲用。