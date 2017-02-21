﻿泛民十二位前議員冀法庭輕判 六前司長求情讚真誠為民

被判公職人員行為失當罪成的前特首曾蔭權，獲多位高官包括六名前任司長，以及社會賢達為他撰寫求情信，眾人一致讚揚曾蔭權為香港傾出所有，一生為公，在推動民主及財政施政上不遺餘力，是一個真誠為民服務的「香港仔」。曾蔭權的弟妹亦指他無私，處處為人着想。



曾蔭權弟妹連日到法庭支持大哥曾蔭權，辯方呈上他們的求情信，由二弟曾蔭培執筆，指曾蔭權為了弟妹，沒讀大學，很早工作，是弟妹的指路明燈和榜樣，可見他的無私、處處為人着想的性格。曾蔭權聽到時忍不住落淚，要用手帕拭淚。



黃仁龍：支持我維護法治



六名前司長為曾蔭權撰寫求情信，前律政司司長黃仁龍昨天到庭旁聽，他親自撰寫十頁求情信，指曾蔭權擅長解決棘手問題，如剛果案人大釋法，更從無逆法律建議而行，「我記得○五年一個選舉論壇首次認識他，我苛刻地發問及批評政府早期對法律的態度。而其後他邀請我加入律政司，全力支持我維護香港的法治。」



前政務司司長林鄭月娥指，曾蔭權在完成特首任期後，仍繼續關心社會及前同事，她曾在處理政制發展議題遇到困難，與曾晚飯時，「他不斷鼓勵我，更在餐牌上寫上『相信香港人』。我一直保存這句智慧之話，以及那個他親手寫字的餐牌。」



卸任後仍關心社會



前財政司司長曾俊華指，曾蔭權在九八年金融風暴中抵禦金融大鱷，「凡是會對市民大眾帶來深切影響的政策，曾蔭權例必特別上心」，又指「他是鞠躬盡瘁，期望法官從輕發落，免他在七十二歲之齡受牢獄之災。」



撰寫求情信的，還有現任政制及內地事務局局長譚志源、前財經事務及庫務局局長馬時亨、前香港民政事務局局長曾德成及前教育局局長孫明揚等。