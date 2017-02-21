﻿法官明言緩刑機會微

辯方昨向法庭呈上四十二封求情信，包括林鄭月娥、曾俊華、黃仁龍、陳方安生、林瑞麟及唐英年六名前司長，以及多位名人，各人異口同聲稱讚曾蔭權一生奉獻香港，希望法庭輕判緩刑，但法官明言判緩刑機會甚微。至於陪審團未能裁決的「行政長官接受利益」罪，法庭將重審，但礙於控辯雙方律師團沒有檔期，料最快明年下半年才審理。



辯方英國御用大律師Clare Montgomery求情，指曾蔭權決定向雄濤批出數碼廣播牌照，對公眾並無構成損失，合乎公眾利益。根據曾過往表現，他審批牌照時未有申報利益，只是與過往做法不同，絕不涉任何貪污。



辯方指，曾蔭權在政府服務達四十五年，帶領港人越過不同挑戰，功不可沒，指他明白案件對家人帶來傷害，損害市民投身公務員的信心，但希望法官考慮他是一個良好品格的人，為香港貢獻一生，為市民服務盡心盡力，定罪及判刑將伴隨他一生，是終身的懲罰。辯方續指，曾蔭權在案中只涉及一項公職人員行為失當罪，屬單一事件，不涉連番失誤，希望法庭考慮他年屆七十二歲，在審訊期間健康轉差，需要治療，請予以輕判緩刑。



陪審團上周以八比一裁定曾蔭權公職人員行為失當罪成，指他在一○年一月一日至一二年六月三十日期間，以特首及行會主席身份參與決定雄濤廣播牌照申請時，隱瞞與雄濤主要股東黃楚標就深圳住宅進行商議。



接受利益控罪料明年重審



曾任廉署總調查主任的大律師查錫我認為，法官應不會判處緩刑，估計量刑起點將介乎兩年半至三年半，但或會考慮曾蔭權年紀老邁，以及他為社會作貢獻，而扣減部份刑期。他說，控方申請重審首項特首接受利益控罪，該控罪與已判罪成的公務人員行為失當罪名並無關係，理應分開處理，故曾蔭權在周三或要即時入獄，不能保釋。