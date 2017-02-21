﻿民主派讚為人無私

多名民主派人士亦為曾蔭權撰寫求情信，眾人讚揚曾蔭權為人無私，為香港財政及政治作出重大貢獻，這場官司已令他受盡折磨，定罪更令其功績毀於一旦，身敗名裂，希望法官能免他入獄。



民主黨創黨主席李柱銘在求情信中表示，曾蔭權是一位好父親及天主教徒，雖然大家政見不同，但互相尊重，曾蔭權一直致力為香港服務，事件已令他身敗名裂。



民主黨前立法會議員何俊仁聯同十二名前泛民議員，包括張文光、李永達、單仲偕、甘乃威等聯署求情信，指曾蔭權的政績雖有不足和備受民選議員批評之處，但他一○年致力游說中央，接受「政改改良方案」，成功促使政改走前一小步；並認為他四十多年來，竭力服務香港和市民，又表示對曾蔭權「晚節有損」感到十分遺憾，希望法庭從輕發落，讓他「安度晚年」。