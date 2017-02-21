﻿可能失每月八萬元長俸 前特首待遇或被褫奪

前特首曾蔭權加入政府四十五年，被判罪成後，可能喪失現時每月約八萬元長俸，而他享有的前特首待遇，包括專用座駕及司機、警方保護組貼身保安等等，以及早年獲頒的大紫荊勳章，均可能被褫奪。



曾蔭權於一九六七年加入政府，○二年離開公務員團隊轉任問責官員，估計他當年一筆過最多領取約一千二百萬元退休金，另加每月長俸約七萬元，長俸每年按通脹調整，估計目前增至約八萬元。公務員事務局回覆指，不評論個別個案，根據退休金條例，若退休公務員被判任職政府工作有關的罪行，令人對公職服務大失信心，而特首又認為罪行對香港造成嚴重損害，當局可取消、暫停支付或扣減其退休金。



大紫荊勳章或不保



除了長俸，作為前特首，可享多種待遇，包括使用前特首辦公室、出入可享專用座駕及司機、經機場出入境可使用貴賓室通道，亦可獲警方要員保護組保護。



政制及內地事務局回覆指，假如個別前特首不進行推廣及禮節性工作，以致毋須使用有關的辦公室、行政支援及相關待遇，政府將重新調配相關資源。



曾蔭權於○二年獲頒大紫荊勳章，根據授勳及嘉獎制度，被定罪而入獄一年或以上，無論是否緩刑，政府都可褫奪其勳銜，但每宗個案均要由特首親自審批。



資料顯示，曾氏夫婦坐擁近億元身家。根據公司查冊資料，兩人於九八年九月以公司名義，動用約八百四十萬元購入一個位於半山麥當奴道的單位，現時估值約二千八百萬元；早前聆訊時，辯方披露兩人戶口記錄，顯示於一○年上半年，兩人的東亞聯名戶口平均結餘為二千五百萬至三千萬元，另有十九萬元人民幣債券及二十五萬二千元人民幣儲蓄；而曾太個人戶口則有二千五百萬元結餘，以及約一百萬元人民幣債券。