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﻿一哥：警隊執法會保持中立

2017-02-21 列印
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　　「七警案」中的七名警員，早前因襲擊罪成被判監禁兩年，警務處處長盧偉聰（見圖）昨日承認，警方無可避免會成為政治「磨心」，但強調維持公共安全乃警方責任，警方絕不會退縮或迴避，會中立執法。對於社會上再次有人提出辱警罪立法，盧偉聰歡迎有關建議，但認為過程複雜，實際推行前，仍有不同考慮。

　　七名被判襲擊罪成的警員，昨日仍還押荔枝角收押所，預料今早會分別被押解至赤柱監獄、東頭懲教所及大嶼山塘福懲教所。
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