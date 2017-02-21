﻿入場人次較前年少一成 迪士尼又虧蝕1.7億

香港迪士尼樂園業績連續第二年「見紅」，去年度虧損一億七千一百萬元，比前年多二千三百萬元，主因為入場人數跌至六百一十萬人次，比前年跌逾一成，其中內地客跌五個百分點。香港迪士尼樂園行政總裁劉永基指，今年年初業務持續好轉，預料四月底開幕的第三間酒店及全新夏季主題活動「Marvel超級英雄大聯盟」將可以吸引旅客入園。



香港迪士尼樂園昨天發表去年度（由前年十月至去年九月）的年度業績，整體入場人次連續兩年下跌，跌至六百一十萬人次，比前年減少七十多萬人次，其中內地客佔入場人次比率，跌五個點份點至三成六，海外客則由增五個百分點至二成半，本地客維持不變。在樂園加強海外宣傳後，海外客人流創歷年第二高紀錄，當中日本旅客勁升逾三成，韓國和菲律賓等地亦錄得雙位數增長。



香港迪士尼樂園行政總裁劉永基指，本港旅遊業放緩，又受去年初天氣濕冷素影響，導致業績下跌。他分析中外客人的不同，在美國樂園，遇上下雨天，客人覺涼快，玩得盡興，反觀在香港樂園，一旦下雨，中國旅客怕濕身生病，想「有瓦遮頭」，下雨天影響內地客在戶外玩耍的興致。被問到上海迪士尼樂園有否對香港樂園造成影響，劉永基認為，中國市場比美國更大，相信中國可以容納兩個迪士尼樂園，對未來仍然樂觀。



冀新酒店開幕吸客



樂園去年下半年起業績跌勢放緩，今年初開始好轉，上月新推出的「鐵甲奇俠飛行之旅」，有助樂園農曆年入場人次上升一成三，本地、廣東省及國際旅客人次均錄得升幅，農曆新年期間酒店入住率達九成七。樂園續稱，將持續推出新項目，包括將於四月三十日開幕的第三間酒店「迪士尼探索家度假酒店」及全新夏季主題活動「Marvel超級英雄大聯盟」，而去年十一月建議的全新擴建及發展計劃，包括增設漫威超級英雄和電影《魔雪奇緣》兩大主題園區，相信可提升樂園未來競爭力。