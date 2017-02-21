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日報新聞 > 港聞

﻿每日運動學童少於半數

2017-02-21 列印
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　　本港學童運動不足，情況令人憂慮。中大跨學科研究團隊發表研究報告，對比全球三十七個國家或地區的兒童及青少年的運動量，結果發現，少於半數的受訪香港學童，能夠符合世衞標準每日進行一小時運動，而且只有約三成家長，會至少每周一次跟子女一起做運動。專家認為，研究結果顯示，本港學童學業繁重，而且習慣長時間使用電子產品。

　　報告顯示，研究涉及的九項國際指標中，香港兒童及青少年在「整體體力活動」及「家庭支持」指標表現最差，以A最高，F最差，只獲D級，僅在「步行或踏單車往返學校」和「社區及環境設施」兩項指標表現最好，獲B級。團隊建議家長，多陪同子女做運動，減少他們對電子產品的依賴，政府應考慮建立具體的效益評估系統，協助檢討相關政策的成效。
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