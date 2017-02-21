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日報新聞 > 港聞

﻿傳梁振英將任政協副主席 陳永棋指「當之無愧」

2017-02-21 列印
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　　行政長官梁振英昨出席廣東社團總會新春團拜時，未回應傳聞他將有機會出任政協副主席一事。同場出席的全國政協常委陳永棋稱，只是從報道得悉有關傳聞，但認為梁「當之無愧」。

　　陳永棋認為，梁振英擔任特首四年半以來鞠躬盡瘁，為香港做了很多工作，開創香港前所未有的新局面，就算梁未卸任，同時兼任政協副主席，也不成問題，因為兩方面工作不會有衝突，而且中央與香港利益一致。
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