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﻿男子遭剷車捲車底喪命

2017-02-21 列印
■肇事司機沒有剷車牌照。
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        葵涌一個露天停車場發生奪命車禍，現場為貨櫃碼頭南路一個露天停車場，據悉，停車場部份用作貨倉。昨午二時許，四十四歲姓張男子駕駛客貨車到停車場提貨，其間他打開客貨車尾時，一名三十五歲姓陳工人駕駛一輛剷車駛至，失控將他撞倒復捲入車底輾過，當場重傷昏迷，報警後張送抵醫院證實死亡。

        警員調查後，發覺剷車未有領牌照，陳亦沒有剷車牌照，調查後以涉嫌危險駕駛導致他人死亡、駕駛未獲發牌車輛及沒有第三保險駕駛拘捕，三十二歲姓陳剷車車主事後涉嫌容許他人駕駛無牌車輛被捕。
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