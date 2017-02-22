﻿煲呔還柙兩天今判刑 曾太伊院探望 安慰曾蔭權「唔使擔心我」

前特首曾蔭權本周一被裁定公職人員行為失當罪成，法官下令他還柙至今天候判，但他進入荔枝角收柙所三少時後，稱呼吸困難及胸口痛，再被轉送至伊利沙伯醫院羈留病房。其妻曾鮑笑薇偕同家人昨晨往醫院探望他，眾人面露疲態、神情哀傷。本報獲悉，曾太在病房內安慰丈夫：「你唔使擔心我，阿仔同你嘅弟妹會照顧我㗎啦！」



現年七十二歲的曾蔭權，本周一被判公職人員行為失當罪成，即時還柙。高院法官陳慶偉今日將就該罪名宣判，表明判緩刑機會不大。昨早九時許，曾太與長子曾慶衍、幼子曾慶淳、曾蔭權五弟曾蔭荃及妹妹曾璟璇，乘坐白色七人車到醫院探望曾蔭權，五人都戴上口罩。曾太乘搭電梯時，多次閉目養神，面露疲態，對記者是否打算上訴、是否擔心曾蔭權身體狀況等提問，一律沒回應，她僅稱：「多謝關心！」曾璟璇在病房外着記者給予空間：「大家都影夠啦？都係咁樣啫，大家畀啲空間我哋啦！」



曾太及長子入病房



據懲教署方規定，還柙者的親友每天只可探訪一次，不論是羈留病房或收押所，每次十五分鐘，最多兩人內進；因此只得曾太及曾慶淳可進入病房，逗留約半小時後離開。據悉，曾太在病房內安慰丈夫：「你唔使擔心我，阿仔同你嘅弟妹會照顧我㗎啦！」



約半小時後，兩子到收押所附近的士多為父親購日用品，一度向士多老闆說：「唔要花生！」他們最後付了五百六十九元，買了平腳底褲、毛巾、電池、電鬚刨、爽身粉、洗手液、濕紙巾、牙膏、朱古力及魷魚絲等。



曾慶淳雙手抱着物資，到收押所的探訪登記室辦理手續，並經訪客通道進入院所，曾慶衍則留在登記室等候。二人待座駕抵達時，離開登記室上車，其中曾慶淳離開時特意向懲教員道謝。署方規定，被收押人士與在囚人士均可透過探訪者到訪時，把某些物品帶給他們，但必須是署方所列認可物品，各項物品都有指定牌子。



陳日君探望



此外，為曾蔭權撰寫求情信的天主教香港教區榮休主教陳日君，昨午由醫院牧靈部人員攙扶下，到羈留病房探望曾蔭權，但未有回應記者提問。另有一名女子帶來一束寫上「曾陰（蔭）權先生，你永遠是一位好特首」的鮮花，想送給曾蔭權，但面對傳媒追訪時，顯得緊張，只拋下一句「畀我走呀」，急步離開。