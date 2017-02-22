﻿兩句鐘後救出不治 發電廠塌煤灰活埋清潔工

屯門青山發電廠發生奪命工業意外！一名清潔工人昨早在一座煤灰塔工作時，疑內壁灰塵塌下，他閃躲不及，遭兩米高煤灰活埋，同僚離開時發現事主失去蹤影，疑他被困塔內，報警求助。大批消防及救護人員趕抵，花近兩小時將事主救出，但已證實死亡。



死者姓張，五十八歲，剛入行約半個月。事發昨早約十一時半，張與另外六名外判清潔工人，在屯門青山發電廠一座煤灰塔內工作，其間疑內壁煤灰墮下，身處塔底的張閃避不及，遭約兩米高的灰塵活埋，其他清潔工人離開時發現張失蹤，報警求助。消息指，事發當時還有另一名工人險遭煤灰活埋，幸及時獲其同僚救起。



女工受驚感不適



望后石消防局局長馮志強表示，出動高角度搜救隊及攀爬搜救隊，並派出六十六名消防員參與拯救。由於現場環境複雜，涉事煤灰塔高二十五米、直徑十米，地下門口每次只可供一人出入，未能派太多救援人員入內。時至下午一時半，救援人員將事主救出，但已證實身亡。事件中一名姓姚女工（四十八歲）因受驚不適，由救護車送院治理。



中電發表聲明，對事件表示難過，現已聯絡承辦商，確保死者家人能得到適切協助；又指每兩年清潔塵缸作一次，每次為期數周，工人在塵缸底部工作，不涉及高空工作。中電及承辦商將配合政府部門，對今次意外作全面調查。中華電力發展業務部高級總監盧柏昌強調，工人進入密閉的煤灰塔工作前，需持有工作許可證及密閉場所許可證，亦需配備安全繩。



工會質疑現場不安全



中華電力華員職工會主席施生弟對事件感到遺憾，他往現場視察後，質疑公司沒有提供一個安全工作環境，工會正聯絡死者家人，提供所需協助。