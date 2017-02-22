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日報新聞 > 港聞

﻿年產35萬噸煤灰 近半循環變建材

2017-02-22 列印
　　中電網頁資料顯示，青山發電廠在八十年代建成，為中電提供從燃油發電過渡至燃煤發電的重要途徑，現時八台發電機組合共發電容量為四千一百零八兆瓦，中電佔二千八百七十五點六兆瓦。

　　在燃煤發電過程中，會產生大量煤灰，當中分為顆粒較大的爐底灰和顆粒較小的粉煤灰。香港每年生產七十萬公噸粉煤灰，青山發電廠約佔一半，其中十八萬公噸粉煤灰會循環再用於建築業，煤灰會運送給用戶或通過地底管道或密封貨車運送到曾咀煤灰湖儲存。

　　粉煤灰可用作製造混凝土、水泥和磚的材料，或可作堆填用途。爐底灰是優良的種植物料，可用作改良土壤、調配植料、園景石材和鋪設種植地等用途。
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