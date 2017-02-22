﻿年產35萬噸煤灰 近半循環變建材

在燃煤發電過程中，會產生大量煤灰，當中分為顆粒較大的爐底灰和顆粒較小的粉煤灰。香港每年生產七十萬公噸粉煤灰，青山發電廠約佔一半，其中十八萬公噸粉煤灰會循環再用於建築業，煤灰會運送給用戶或通過地底管道或密封貨車運送到曾咀煤灰湖儲存。
粉煤灰可用作製造混凝土、水泥和磚的材料，或可作堆填用途。爐底灰是優良的種植物料，可用作改良土壤、調配植料、園景石材和鋪設種植地等用途。
前特首曾蔭權本周一被裁定公職人員行為失當罪成，法官下令他還柙至今天候判，但他進入荔枝角收柙所三少時後，稱呼吸困難及胸口痛，再被轉送至伊利沙伯醫院羈留病房。其妻曾鮑笑薇偕同家人昨晨往醫院探望他，眾人面露...
2017-02-22
中國崛起不但帶來無限商機，亦為科研帶來新動力。諾貝爾物理學獎得主楊振寧、圖靈獎得主電腦科學家姚期智雙雙放棄美國國籍，重新入籍中國，並成為中國科學院院士。 中國科學院學部工作局透露，美籍華人科學家楊振寧、姚期智已放棄美籍，重新成為中國公民，並擔任中科院院士。今次是中科院首次有外籍院士轉為科學院院士，楊振寧會加入數學物理學部，姚期智則加入信息技術科學部。 現年九十四歲的楊振寧在安徽省合肥市出生，一九四五年考取公費赴芝加哥大學留學，並取得博士學位，其後入籍美國。楊振寧與李政道之後共同提出弱相互作用中宇稱不守恆原理，一九五七年獲頒諾貝爾物理學獎。 楊振寧二○○四年底，以八十...
2017-02-22
澳洲發生嚴重空難，一架小型飛機昨晨起飛不久，疑因引擎故障，失控墜落機場附近一座購物中心並引發大火，機師及四名乘客全部罹難，幸當時購物中心尚未開門營業，故地面無人傷亡，當局正調查空難成因。 肇事...
2017-02-22
曉嵐閣位於西貢清水灣，鄰近井欄樹，背倚翠山，周遭物業多為村屋及低密度住宅，人車不多，環境清靜。是次介紹當中一個低層單位，實用面積逾1100方呎，裝潢佈置古樸自然，甚具特色。 曉嵐閣坐落清水灣嘉...
2017-02-22
美股在長周末後首個交易日造好，三大指數早段再創新高，杜指曾升133點，見20757點；標普指數亦升15點，高見2366點；納指則一度上升29點，報5867點。新出爐大零售商季度業績造好，加上原油和商品價格向上，帶動大市續升。 杜瓊斯工業平均指數今晨三時報20710點，較上周五升86點；納斯達克指數報5848點，升10點；標普500指數報報2359點，升8點。受業績欠佳拖累，滙控（005）美國預託證價格報64.18元，較香港收市價跌1.37港元；中移動（941）美國預託證價格報87.39元，較香港收市價升0.44港元。 沃爾瑪和家居裝修零售商家得寶發佈的季度業績超預期...
2017-02-22
東方龍獅今晚八時展開亞冠之旅，G組首仗作客廣州恒大！兩軍昨分途作最後備戰，但主隊巴西名帥史高拉利卻未放東方教練陳婉婷（牛丸）在眼內，並對陣容絕口不提；相反後者則表現謙虛，更揚言以五後衛鐵桶陣迎敵，力求奇蹟不失保和。 （now670台今晚7:50直播） 賽事今晚在廣州天河體育中心上演，但昨當地仍氣氛欠奉，場外未見特別打氣布置，保安亦未見加強。恒大昨先舉行記者會，當記者以英語問及史高拉利對去年獲選BBC全球百大女性的牛丸有何評價，前者強調雖懂英語，但只會以葡語作答，並冷淡拋下一句：「她是東方教練，我是恒大主帥，就是這樣。」此外，大菲對恒大排陣問題一律封口，全軍昨更留守佛...
2017-02-22
潮界興玩Crossover，而手機界的聯乘代表，必數穩坐全球手機第三把交椅的Huawei（華為）。憑藉雙鏡頭加入Leica認證，成功吸引一班影友用家，就連平板音效都由頂級音響品牌Harman Kard...
2017-02-22
買嘢係女人天性，且平貴都鍾意買買買！日前兩代女神邱淑貞和文詠珊（Janice Man），被影到衣着光鮮迫街邊檔。先有48歲的凍齡人妻邱淑貞（豆斗）獨自去中環買$5一對的大圈耳環，估計係買嚟o氹6歲的小...
2017-02-22
人口老化，是社會大趨勢，預料罹患慢性疾病人數，有增無減，若現在甚麼也不做，公共健康將會每況愈下，未來公共醫療開支亦會飆升。故此，採取預防策略，愈見逼切。衞生署推出的「大腸癌篩查先導計劃」，正是一個警示例子。 衞生署由去年九月起推出「大腸癌篩查先導計劃」，首批獲資助驗便的一九四六年至一九四八年出生人士，約有一萬人，近八百人需要接受大腸鏡檢查，當中七成人發現腺瘤而要切除，更有五十一人驗出患大腸癌，佔整體近百分之六，連衞生署醫生也指百分比之高，令人出乎意料之外。 醫學研究發現，大腸癌患者有年輕化趨勢，加上並無明顯病徵，一旦發現大便帶血，可能病情已屆末期。「大腸癌篩查先導計劃」有需...
2017-02-22
要數近期五班之王，大家可能會想到沈集成或之前連勝四場五班賽的葉楚航。不過千萬別忘記了，李易達由上季至今，五班賽的成績都非常優異，尤其是一些曾在四班展露走勢的馬，落五班出擊可謂十拿九穩。 第一場五班一六...
2017-02-22