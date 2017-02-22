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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升115點

2017-02-22 列印
　　美國股市本周首個交日向好，杜指中段報二○七三九點，升一百一十五點；納指則報五八六一點，升二十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點五一港元，跌一點○四港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點五港元，升零點五五港元。
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