﻿觀音開庫 善信望財爺派糖

一年一度觀音開庫昨晚展開，大批善信湧往各廟宇向觀音大士借庫，其中紅磡觀音廟人潮鼎盛，入夜已逾千人排隊，排前方的善信希望能祈求全年順境，最重要希望「財爺」如觀音一樣，向老人家派糖。



擁有一百四十餘年歷史的紅磡差館里觀音廟外，排頭位的黃先生在三日前已霸位，隨後的黃女士則於前日早上排隊。在微雨下，逾千人圍繞在佛光街球場排隊輪候，至晚上十一時，屬正月二十六日的子時，各人相繼入廟上香借庫。黃先生希望家宅平安，黃女士則謂：「我借庫借了十多年，都是排一、二位，舊年冬至跌傷了，治療後沒有大礙，拜觀音保佑，希望家宅平安外，今年財爺最好如觀音一樣，向老人家派糖啦。」



此外，筲箕灣東大街天后古廟及銅鑼灣蓮花宮亦有大批善信排隊借庫。