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﻿港鐵下月起禁站內賣火機

2017-02-22 列印
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　　港鐵本月初發生縱火案，造成十九人受傷。港鐵有感車站和列車繁忙時間人流多，經評估後採取措施，宣佈由下月一日起，禁止車站內商店出售打火機。

　　港鐵發言人表示，公司一直致力為乘客提供安全、可靠、舒適的乘車及車站環境，港鐵經評估後，通知車站內商店，將由下月一日起不再出售打火機，以確保車站環境安全。港鐵尖沙咀站於本月十日發生縱火案，一名中年男子於晚上繁忙時間，在擠滿乘客的列車突然投擲燃燒彈，企圖與乘客「一鑊熟」，疑犯瞬間變成「火人」，多名乘客遭殃。
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