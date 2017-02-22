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﻿空殼公司騙銀行開350萬信用額

2017-02-22 列印
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　　警方商業罪案調查科人員發現，有黑幫開設空殼公司，偽造入息、工作證明、稅務及銀行文件，再於一五年九月至今年二月，向六間本地銀行及一間海外銀行申請十五張信用卡，騙取銀行開出逾三百五十萬元信用額，警方昨採取行動，分別於油麻地及秀茂坪區拘捕四名年齡介乎二十七至五十歲男子，涉嫌串謀詐騙，其中一名三十八歲姓李男子相信是空殼公司負責人，行動仍繼續，不排除有更多人被捕。
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