 Advertisement
  • 2017年2月22日 星期三
  • 19º
  • 94%
熱門： 曾蔭權預算案發電廠105%慳妹金正男

日報新聞 > 港聞

﻿伍婉婷就巴士未「埋站」言論道歉

2017-02-22 列印
Previous Next

　　灣仔區議員伍婉婷早前指有巴士乘客需在銅鑼灣崇光百貨對出的馬路中線落車，認為是巴士司機未完全「埋站」上落客所致，結果引起一批巴士車長發起按章工作。伍婉婷昨就其言論引起巴士車長發起按章工作一事，向市民和車長致歉，指有關路段常被私家車和的士霸佔，令巴士未能「埋站」落客，警方已承諾於繁忙時間加強執法，而運輸署亦會研究改善措施。

　　一批巴士車長日前不滿伍婉婷將市民需於馬路中線上落巴士的責任，歸咎於巴士司機，而未針對有車輛霸佔巴士站外路面，遂發起按章工作，待巴士完全「埋站」才讓乘客上落。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd