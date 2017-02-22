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﻿新App「喜程」 記錄新生命成長

2017-02-22 列印
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　　繼「預約通」和「e藥通」等應用程式後，醫院管理局推出全新手機應用程式「喜程」，是次對象是一班「準媽媽」，希望讓孕婦更了解懷孕健康資訊，幫助她們輕鬆愉快迎接新生命。

　　市民今日起可免費下載「喜程」，孕婦可在程式內記錄懷孕過程，包括身體健康狀況，例如血壓、血糖水平、產前檢查日程，以至分娩時量度子宮收縮的計時工具。程式亦提供一站式的健康資訊和實用貼士，包括懷孕期營養飲食、母乳餵哺及產後護理，讓孕婦在產前作好生理及心理準備。另外，也可透過程式搜尋到公立醫院婦產科的服務資料，包括服務時間、電話號碼和入院分娩前的準備事項。
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