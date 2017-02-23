﻿抨判刑過重 促訂辱警罪 四萬警員 家屬 集會撐七警

七警在佔中運動期間襲擊前公民黨成員曾健超，被法庭判監兩年，激起警界怒吼，不滿判刑過重。四個警務人員協會成員及家屬約四萬人，昨晚迫爆旺角警察體育遊樂會兩個草地球場，商討籌款協助及支援七警，並要求就辱警罪立法，有人高叫「爭公義還法治」的口號，現場氣氛高漲。



警察隊員佐級協會、警務督察協會、警務處警司協會及海外警務督察協會昨晚七時於旺角界限街警察遊樂會召開大會，討論支援七名被判監的警員，包括內部籌款、成立基金接受公眾捐款、及促請立法保護公職人員等。



四警察協會申籌款待批



傍晚五時起，會場外有大批警務人員及家屬聚集，其中包括休班、退役警員及其家屬，等候入場人龍一度排至港鐵站。至六時許，參加者魚貫進場，擠滿遊樂會內兩個球場，大部份人身穿白衣，亦有警員在袖邊貼上「爭公義」貼紙。各人亮起手機及電筒，氣氛高漲。截至八時許，大會估計出席警員、退役警員及家屬共約四萬人。



香港警察隊員佐級協會主席陳祖光在大會上指，七警在獄中精神不錯，已表達上訴意願，惟擔心家庭經濟負擔。協會向警務處處長申請內部籌款協助七人，本周一獲批，前日起接受捐款，希望最短期內向七人提供援助。他指，昨晚集會的目的是取回警隊尊嚴，強調警員不能任由他人無理侮辱。



現役警員葉sir在會上指，儘管七名警員毆打曾健超是過火，但刑罰同樣過重。他坦言警員執法時勢必遇上諸多掣肘，一時衝動可以理解。特首參選人、前保安局局長葉劉淑儀到場支持，被問及如何看待設立「辱警罪」，她稱保安局當年曾與律政司研究過，惟技術上有不少困難。這次警員集會，是繼一九七七年有數千名警員及家屬參與「警廉衝突」遊行以來，最多警務人員出席的集會。