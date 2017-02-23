﻿【值得收藏】九龍區22個商場育嬰室設備睇真啲

美股早段好淡爭持，杜指初段曾升至20766點新高，其後於高位窄幅上落。市場靜候今晨三時出爐的聯儲局議息會議記錄，以摸索下月加息的機會。港股方面，在內銀股及騰訊（700）力托之下，恒指再創一年半收市新高。昨天公佈的《財政預算案》未有再向樓市開刀，地產股亦全線造好。 美國聯邦儲備局公佈本月較早前議息的會議紀錄顯示，「許多」儲局官員認為若經濟維持預期方向發展或出現超預期表現，便支持在「頗快」的時間內再次加息。然而，由於特朗普政府及共和黨控制的國會對財政政策計劃上存在很大程度的不明朗，儲局官員面對有關未來行動的決定仍不易作取捨。 杜瓊斯工業平均指數再創新高，至今晨四時報20...

2017-02-23