﻿稅務寬減綜援雙糧351億 盈餘928億 大手筆派糖

財政司司長陳茂波昨日發表任內首份《財政預算案》，受惠於賣地成績遠超預期，政府本年度盈餘高達九百二十八億元。庫房「水浸」，財爺動用近千億元推行「派糖」及多方惠民措施，其中「派糖」三百五十一億元，包括寬減薪俸稅及利得稅、差餉及綜援出雙糧等，另動用六百一十億元加強安老和殘疾人士康復服務、支援體育發展等。陳茂波強調，盡本份將盈餘用在合適地方，否認以「看守」心態對待《預算案》。



《財政預算案》指，本年度政府錄得九百二十八億元盈餘，遠高於前任財政司司長曾俊華估計的一百一十四億元，主要是賣地收入和印花稅收入遠超預期，其中賣地收入超過一千一百七十億元，較原來預算高五百零八億元，整體財政儲備為九千三百五十七億元。



賣地成績遠超預期



庫房「水浸」，陳茂波認同以政府現時的財政實力，可以更積極有為，但不能輕率，資源必須用得其法、用得其所，而針對現時經濟情況，以及考慮到政府的財政盈餘，宣佈推出三百五十一億元稅務和短期紓援措施，讓市民分享經濟發展成果，亦能刺激內需、穩定經濟和支撐就業市場。



「派糖」措施包括寬減本年度薪俸稅及利得稅，上限為二萬元，合共有逾一百九十七萬名納稅人受惠；寬免下年度四季差餉，每戶每季上限為一千元，涉及三百二十一萬個物業。另向領取社會保障金額人士，發放相等於一個月的綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，低收入在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦有相若安排，預計可為今年本地生產總值提供百分之一點一的提振作用。



610億推動惠民措施



陳茂波又指，本年度的盈餘較預期為高，會以前瞻方式善用當中六百一十億元盈餘，推行多項惠民措施，包括預留三百億元以加強安老和殘疾人士康復服務；預留二百億元以配合《施政報告》支援體育發展，在未來五年於各區推展二十六項體育和康樂設施；預留一百億元支援香港的創科發展；以及動用十億元推動青年發展。



他其後出席記者會解釋《預算案》內容時，被問及是他還是曾俊華「計錯數」，他未有正面回應，只表示難以估算賣地收入，「好難估，大家只能夠憑今日情況做客觀評估，無水晶球。」



他又指，接任時已知要接手《預算案》工作，過去幾個月與不同黨派或人士傾談，得到不少意見，「難得今年政府有咁多盈餘，叫我多派啲錢，等大家開心啲，提升下民望，有利繼續做」，但他指其任期雖短，其職責是要處理好香港財政，將盈餘放在合適用途，「需要投資嘅我哋投資落去，絕對唔係看守心態。」相關新聞刊P6至P17版