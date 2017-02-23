﻿曾太︰非常黑暗的日子 曾蔭權判囚20月 將提上訴

前特首曾蔭權被裁定《公職人員行為失當罪》罪成，昨天被判入獄二十個月。主審法官陳慶偉判刑時慨歎，「在我為官生涯中，未見過一個人由這麼高的位置跌下來」，指曾罪行嚴重，須判處阻嚇性刑罰，考慮他過往功績，減刑十個月，判入獄二十個月。曾太鮑笑薇在庭外表明會上訴，又形容昨天是「非常黑暗的日子」。



判刑前，曾蔭權由法庭囚室步出犯人欄，望向公眾席上的妻子及弟妹，妻子及胞妹璟璇向他發「飛吻」，曾蔭權「回敬」，曾太及曾弟蔭荃不禁落淚，曾蔭權見狀亦雙眼通紅，曾太從手袋內取出「十字架」祈禱。曾蔭權聞判後表現冷靜，曾太隔着玻璃與丈夫交談，事後向記者表示「我們不是與曾生告別，我們還有很漫長的路要行」。



「未見過如此高職位的人墮下」



曾蔭權被裁定公職人員行為失當罪成，指他任特首及行會主席期間，參與雄濤的數碼牌照申請期間，故意隱瞞他與雄濤廣播主要股東黃楚標之間的東海花園租務關係。陳官指，外界看判刑好像很輕易，在他而言，量刑非常困難，他從未見過如此高職位的人成為階下囚。



陳官指，該罪最高刑罰為入獄七年，可分為兩個類別，包括罪行涉及貪污元素，須判入獄五至七年，而不涉貪污則可判處社會服務令、罰款或入獄，曾屬於第二類別，並不等於曾可逃避坐牢。



陳官稱，曾身為特首，屬地區首長，不但對市民問責，也要對中央問責，市民及中央對他寄予信任，但曾違反誠信，須處以阻嚇性刑罰，認為本案量刑起點應是三十個月；又稱，曾過去四十五年來對香港有很大貢獻，過往與他共事的人均道出同一心聲，即曾一直決意為港人服務，擁有突出政績，尤其九八年對抗金融風暴的努力，在減刑十個月後，判以即時入獄二十個月。



曾太在庭外表示，「今日（昨日）係非常黑暗的日子」，又指她與家人對判決感非常失望和傷心，她與曾蔭權過去五年受到極大的困擾及壓力，並指「全家都會堅強，勇敢地面對，我哋會上訴。」據知，辯方將盡快申請曾蔭權保釋外出，以等候上訴。至於曾蔭權面對的「行政長官接受行益」罪，法庭將於九月重審。