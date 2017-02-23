﻿130萬納稅人受惠 薪俸稅稅階擴闊至4.5萬

中產人士面對不少生活壓力，財政司司長陳茂波建議，推出五項恆常稅務寬減措施，包括將薪俸稅的邊際稅階，由現時四萬元擴闊至四萬五千元，以減輕一百三十萬名納稅人的稅務負擔；另提出成立稅務政策組，審視香港的稅務問題。



陳茂波指，考慮政府短中期的財政狀況後，建議由新年度起推行五項恆常的稅務寬減措施，包括將薪俸稅的邊際稅階，由現時四萬元擴闊至四萬五千元，惠及一百三十萬名納稅人；增加傷殘受養人免稅額，由現時六萬六千元增至七萬五千元，將惠及三萬五千名納稅人。供養兄弟姊妹免稅額，由現時三萬三千元增至三萬七千五百元；延長居所貸款利息扣除年期，由十五個課稅年度增至二十個課稅年度，最高扣減額則維持每年十萬元；以及增加個人進修開支的最高扣除額，則由現時八萬元增至十萬元。



增傷殘及姊妹免稅額



任職大專教師的胡先生已婚，與太太分開報稅，現月薪為約四萬五千元，僅享有個人基本免稅額，本年度繳交薪俸稅近六萬元。安永人力資本合夥人蔡智煇指，胡先生新年度可受惠於上調薪俸稅的邊際稅階，少交一千五百元。不過，胡先生指，新年度雖能少交稅項，但批評政府盈餘雖多，卻無實際長遠幫助中產的措施。



劉女士與丈夫及五歲女兒，居於約五十呎的板間房，一家人僅靠丈夫約一萬五千元月薪過活。她說，今次能受惠於低收入在職家庭津貼「出雙糧」，稅務寬減無助她改善生活，期望政府日後推出更多基層津貼及多建公屋，使女兒能在更好的環境成長。



另外，為協助本地中小企提升競爭力，陳茂波提出，三項支援措施，包括延長中小企融資擔保計劃下的特別優惠申請期，至明年二月二十八日，協助企業解決資金周轉問題；又提出將「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」的申請期延長五年，至二二年六月，協助香港企業在內地發展業務；以及提升出口信用保險局的承保能力，保險合約所負的法律責任上限，由目前的四百億元增加至五百五十億元。