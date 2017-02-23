﻿今年將推28幅住宅地 五年建9.4萬公屋單位

《財政預算案》預告，政府將繼續致力拓地建屋，發展局今日公佈新年度賣地計劃，將推出二十八幅住宅用地，當中二十幅為新增用地，可建一萬九千個單位，加上其他供應，預計新年度私樓潛在供應量可達三萬二千個單位。公營房屋方面，預計今年起五年內，供應將達九萬四千個單位。



財政司司長陳茂波指，新年度賣地計劃中將包括二十八幅住宅用地，可建一萬九千個單位，加上鐵路物業發展、市區重建局、私人重建和發展項目，預計新年度的私人房屋土地，潛在供應量可建三萬二千個單位。發展局今日將公佈賣地計劃詳情。



公營房屋方面，本年度至二○／二一年度的五年期內，由房委會及房協興建的公營房屋單位，預計約有九萬四千五百個，當中出租公屋單位約有七萬一千八百個，資助出售單位約有二萬二千六百個。



陳茂波指，要達到十年建屋目標，公營房屋方面的土地供應仍有相當缺口，會通過土地供應督導委員會作全面統籌，力爭收窄差距。他呼籲區議會、地區人士以至立法會議員，以整體社會利益為重，支持政府改劃用地和建屋工作，讓市民早日有安居之所。



對於壓抑樓市「辣招」，他指額外印花稅、買家印花稅及調高從價印花稅等措施，成功大幅減少短期炒賣活動、非本地需求及投資需求，但認為若今年美國聯儲局利率正常化進程加速，本港房地產市場存在一定的風險，當局會密切注視相關發展。



此外，政府預計新年度基本工程開支將增至八百六十八億元，他說整體建造業對本地生產總值貢獻達百分之四點七，相信項目除改善市民生活質素及提升營商環境，也可創造數以萬計職位。