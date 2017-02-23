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日報新聞 > 港聞

﻿預留三億元 支援樓宇復修

2017-02-23 列印
　　面對本港樓宇老化問題，但業主對維修工程知識有限，《財政預算案》提出預留三億元，支援業主以優惠費用參加市建局推行的「招標妥」樓宇復修促進服務，協助業主取得所需的技術支援。

　　財政司司長陳茂波昨日指出，樓宇老化是社會面對的一大難題，隱藏衞生和安全風險，適時維修乃業主的責任，但過程中亦對不少小業主造成很大的困擾。他提出預留三億元，讓業主以優惠費用參加市建局推行的「招標妥」樓宇復修促進服務，估計未來五年約有四千五百幢樓宇的業主可受惠。

　　香港測量師學會支持政府提出支援樓宇復修的措施，但指長遠而言，建議政府設立法定監管機構，制定維修服務的標準及指引，並進行監控及監測，將樓宇維修的專業服務納入正軌。
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