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日報新聞 > 港聞

﻿電動車寬免稅 上限9.7萬

2017-02-23 列印
　　政府近年積極推廣使用電動車代替柴油車及汽油車，以改善路邊空氣質素。財政司司長陳茂波指，豁免電動車的首次登記稅將於下月三十一日屆滿，政府決定修訂有關安排，由今年四月一日至明年三月三十一日，電動的商用車、電單車和機動三輪車，將繼續獲全數寬免其首次登記稅，但電動私家車首次登記稅的寬免額，將會以九萬七千五百元為上限。

　　環保署發言人表示，新的電動私家車首次登記稅寬免，能夠在平衡推廣使用電動私家車及避免令私家車數目進一步增長。
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