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日報新聞 > 港聞

﻿推動再工業化 探討電競市場

2017-02-23 列印
　　《預算案》提出創新和科技可驅動香港「再工業化」，發展高端製造業，政府會成立一個創新、科技發展與「再工業化」委員會，統籌本港創科發展及「再工業化」的進程。另首度提及要探討近年在多個鄰近地區發展蓬勃的電子競技（e-sports）。

　　財政司司長陳茂波表示，因應電子競技（e-sports）近年在本港及海外多個城市發展迅速，甚至成為一個國際性體育比賽項目，認為電子競技是一個具經濟發展潛力的新領域，有助推動本地遊戲市場和創科的發展，例如應用虛擬實景技術，政府會邀請數碼港探討有關最新科技及產品發展，研究進一步在本港進行推廣。
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