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日報新聞 > 港聞

﻿教育開支增31億 免費幼園教育下學年實施

2017-02-23 列印
　　政府一直大力投資教育培育人才，《財政預算案》指新年度教育經常開支預算為七百八十六億元，按年增加三十一億元，包括用於下學年起實施的免費優質幼稚園教育政策。

　　政府將由下學年起落實免費優質幼稚園教育政策，學前教育開支會因而每年大增約二十七億元，整體學前教育開支每年增加約六十七億元。政府亦將指定專業／界別課程資助計劃恆常化，資助學額由每屆約一千名增至三千名，預料每學年有約一萬三千名學生受惠，每年開支約八億五千萬元。而為培養有視野和具創意的青年，政府在新年度向多元卓越獎學金注資二億元，讓在體育和藝術等方面有卓越表現的本地學生升讀學位課程；另向持續進修基金注資十五億元及注資十億元成立資歷架構基金，提升工作人口的質素及競爭力。
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