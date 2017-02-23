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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升14點

2017-02-23 列印
　　美國周四股市好淡爭持，杜指中段報二○七五七點，升十四點；納指則報五八五八點，跌七點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點○五港元，跌一點四港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點五五港元，升零點一港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百三十一點八美元，跌五點七美元；紐約期油則報每桶五十三點五美元，跌零點八三美元。
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