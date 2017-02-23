﻿梁振英重申：從無出任UGL董事

特首梁振英發表聲明，反駁有報道指，他可能因UGL事件觸犯防止賄賂條例及公職人員行為失當罪，梁振英斥責報道內容失實，嚴重影響其個人聲譽，會保留追究權利。



有關報道指，梁振英若被定罪，最高刑罰可被判囚七年，即使出任政協副主席，不等於有免被起訴權。梁振英發表聲明中，作出多項反駁，包括自己一一年十一月正式辭任DTZ董事一職，十二月初與UGL簽訂離職協議時，並非為DTZ的董事，且DTZ管理層完全清楚他與UGL簽訂離職協議。他又指，從未出任UGL董事，從未參與香港鐵路有限公司和UGL之間的商業決定。



梁振英重申，有關的申報問題，政府已至少四次清楚及公開在立法會明確說明，並稱有關的協議及款項源於他辭去DTZ職務，而非由於他日後會提供任何服務。