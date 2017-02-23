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﻿煤灰埋清潔工 妻傷心認屍

2017-02-23 列印
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  屯門青山發電廠前日發生煤灰倒塌意外，五十八歲清潔工人張春華慘被活埋，救出後證實身亡。昨早死者患腦腫瘤的妻子（四十八歲）在親友陪同下，到沙田富山殮房認屍，離開時疑因傷心過度不支暈倒（見圖），需由救護車送院治理。

　　時至昨午約三時半，死者家屬，包括其胞兄、兒子等人，連同承辦商人員及工業傷亡權益總會，到紅磡中電總部會面。其間死者胞兄質疑現場的安全措施不足，要求中電交代事件經過及商討恩恤金安排。雖然死者家屬一度不滿對方提出的恩恤金額，但雙方最後成功達成共識。
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