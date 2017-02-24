﻿四警察協會發起會員募捐 工商界籌500萬 支援七警家屬

七警佔中期間襲擊前公民黨成員曾健超，各被判入獄兩年，有民情認為判刑過重，發起籌款，支持七警。經民聯監事會主席林建岳率先牽頭從工商界籌得五百萬元，協助七警家屬；警察員佐級協會即日起至下月二十日發起內部募捐行動，希望警務人員捐出不超過月薪百分之三。另外，律政司證實，七警中三人於判刑後三日，就定罪及刑期提出上訴。



律政司表示，在法庭判七警各入獄兩年後，三日後即本周一，收到第一被告有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成（四十八歲）、第四被告觀塘區反黑組警員劉興沛（三十八歲）及第七被告觀塘區反黑組警員黃偉豪（三十六歲），就定罪及刑期提出上訴的通知書。



三判囚警提上訴



不少人不認同法庭判刑，紛紛發起籌款挺七警。經民聯主席盧偉國透露，在監事會主席林建岳牽頭下，數天內從一眾友好及工商界人士籌得五百萬元，以協助七警的家人渡過難關，並藉此拋磚引玉，爭取更多市民支持。至於款項將用於司法程序或生活費，盧偉國指要與相關人士商討。林建岳指，七警有上訴機會，現時不評論他們有否做錯，即使七警有錯，其家人絕對無罪，希望捐款能幫助七警子女或父母。



警內部捐款 不得超過月薪3%



警察員佐級協會向警務處處長盧偉聰申請內部籌款，協會昨天向同袍發電郵，指籌款行動獲處方批准，限期至下月二十日，籌得款項將用於協助受佔中運動影響的警務人員。電郵提到，根據《公務員事務規例》，公僕捐助必須出於自願，捐款金額不能超過月薪百分之三，並列出初級警員至高級督察各職級，可作實際捐款上限，金額由六百一十五元七角至二千三百八十四元一角不等。



警察員佐級協會主席陳祖光昨天稱，本周一收到處方批准籌款的信件，又說沒有為籌款設定目標數字，不想形成強迫同事捐款感覺，只希望同事可以「出一點心」。



前晚挺七警集會有警員、前警員和家屬共約四萬人參與，陳祖光說，出席人數之多，始料不及，集會秩序良好，嚴守紀律，和平散去，無留下垃圾，顯示警隊是高質素、有紀律及服從命令的隊伍。



另外，身兼警察員佐級協會創會會長、港區全國人大代表及廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席譚惠珠，與梁智鴻醫生等人組成「敬言仁基金有限公司」，以支援七警及其家人解決經濟及生活所需，基金公司將於下月一日起運作，已開始接受支票捐款。