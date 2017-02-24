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﻿煙草產品健康忠告規定擬放寬

2017-02-24 列印
　　立法會衞生事務委員會下周二將進一步討論煙草產品及零售容器上的健康忠告規定，衞生署經諮詢各界後修訂有關要求，建議放寬包裝上「白底黑字」的規定，並減少健康忠告的警告字句比例。

　　衞生署修訂要求，將原本煙草業界須在包裝上展示的焦油及尼古丁含量說明，須以「白底黑字」方式印刷，修訂後不必強制使用「白底黑字」，只需清晰顯示則可。另外，署方又豁免圓柱體形盛器蓋子上擴大健康忠告的規定，原定中文及英文健康忠告分別須覆蓋有關包裝的八成半，修訂後英文版本的健康忠告比例可減至五成。
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