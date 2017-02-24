 Advertisement
  • 2017年2月24日 星期五
  • 13º
  • 78%
熱門： 曾蔭權七警案預算案105%慳妹金正男

日報新聞 > 港聞

﻿梁振英訪深圳 會晤許勤

2017-02-24 列印
■梁振英昨午參觀港大深圳醫院。
Previous Next

　　特首梁振英昨日在政制及內地事務局局長譚志源及食物及衞生局局長高永文等官員陪同下，到深圳等地與多名內地官員會面，昨午先在深圳與深圳市委書記兼市長許勤會面。許勤表示，近幾年深圳與香港合作緊密，取得一系列成果，感謝梁振英個人的推動，以及香港特區政府各部門合作。

　　許勤續指，年初舉行的深港合作會議，對今年合作的主要內容達成共識，相信未來會進一步落實合作內容。梁振英回應說，過去一年兩地合作開拓新台階，包括有深港通開通，亦簽署了河套合作備忘錄，相信兩地合作的內容可愈來愈豐富。梁振英昨午參觀港大深圳醫院後，轉往廣州，傍晚再與廣東省委書記胡春華會面，即晚已返回香港。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd