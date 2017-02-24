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﻿盛事基金將屆滿 政府直接資助取代

2017-02-24 列印
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　　《財政預算案》提出多項措施推動旅遊業發展，商務及經濟發展局局長蘇錦樑（見圖）指，旅遊業雖正處於調整期，但走勢不錯，認為需投資推廣和豐富香港的景點，提升競爭力，又指政府未來會支援大型商業盛事如Formula E、將本地盛事打造成亞洲特色活動等策略，取代今年三月屆滿的盛事基金。

　　蘇錦樑指，政府今年撥款逾九億四千萬元予旅發局，而旅遊景點宣傳配對基金反應亦理想，會繼續撥款延續其運作，但○九年推出的盛事基金將於今年三月底屆滿。他指，盛事基金過去八年共支持三十項盛事，政府未來將以支援大型商業盛事、將本地盛事打造成亞洲特色活動、加強資助國際活動，以及撥款予旅發局推出特色旅遊等四大策略，取代盛事基金。
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