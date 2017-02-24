 Advertisement
  • 2017年2月24日 星期五
  • 13º
  • 78%
熱門： 曾蔭權七警案預算案105%慳妹金正男

日報新聞 > 港聞

﻿冷鋒襲港 今最凍12度

2017-02-24 列印
■本港今日天氣轉冷，至周日仍然寒冷。
Previous Next

        一股強烈東北季候風正為廣東帶來寒冷天氣，天文台昨日下午四時二十分發出入冬以來第四個寒冷天氣警告。天文台預測，本港市區氣溫會由昨日的最高攝氏二十度，降至今早最低的十二度，並由今日起一連三日維持最低氣溫十二度，兼有幾陣雨，至下周初最低氣溫才略為回升至十五至十六度。

        天文台表示，本港昨日氣溫顯著轉涼，天文台昨午錄得新界氣溫普遍較前日低五度左右。天文台預測，強烈東北季候風會在未來一兩日，為華南沿岸地區帶來寒冷及多雲的天氣，本港今日天氣轉冷，由午夜約十五度逐漸下降至今早約十二度，直至周日仍然天氣寒冷，連續三天氣溫介乎十二至十六度，並會有幾陣雨。　　 天文台預料，一股乾燥的大陸氣流會在下周逐漸影響中國東南部，令該區天色逐漸好轉，氣溫回升。

下周初溫度略回升

  下周一最低氣溫度將微升至十三度，翌日起開始回暖至最低十五度，其後數天氣溫介乎十五至二十一度。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd