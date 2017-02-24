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﻿教育及職業博覽會 招募警員設攤位

2017-02-24 列印
　　第二十七屆教育及職業博覽昨日起一連四日在會展舉行，多個政府部門及私人機構在場設攤位，提供逾二千三百個職位空缺，部份更進行招聘及接受申請。

　　警務處設攤位招募警員及督察，更首次安排商業罪案調查科在明日上午，即場為市民講解工作性質，展示偽鈔樣板，教導市民分辨真偽。

  警方人事部招募組總督察郭志濠指，警隊本年度招募一千五百四十人，已完成目標八成；考生在場通過初步遴選後，尚有體能、小組面試等測試，最快三至四個月完成程序。

　　此外，懲教署首次利用VR虛擬實境技術，模擬懲教人員工作情況，包括區域應變隊制服反抗囚犯、為青年囚犯安排剪髮訓練，讓市民全方位了解懲教工作。
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