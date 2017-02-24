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﻿中環廣場「(車立)震」　兩女子送院

2017-02-24 列印
■涉事升降機已封圍板，禁止乘客使用。
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　　灣仔中環廣場昨午發生「(車立)震」事故，廣場一部滿載乘客升降機，上升期間突然故障搖晃及忽升忽降，其中兩名女子獲救後不適要送院。

  中環廣場管理公司及提供升降機服務的承辦商正了解事件。

　　現場為港灣道中環廣場，昨午一時許，一名七十二歲姓陳老婦，自地下乘升降機往十四樓運送文件，當時升降機內擠滿人。

  她稱，升降機上升期間突然忽升忽降，到達目的樓層後又發生搖晃，陳婦跟一名外籍女子失去平衡，頓時跌出升降機外頭部受傷。兩人後獲送院治理。
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