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日報新聞 > 港聞

﻿擱前方椅背 飛翼船女乘客不雅騷腿

2017-02-24 列印
■女乘客於飛翼船內，肆意將雙腳擱在前方座位椅背上。網上圖片
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        中港飛翼船驚現瑜伽高手？有網民昨在社交網站分享多幅相片，批評一名飛翼船女乘客，肆意將雙腳擱在前方座位椅背上，直斥「一條吾（唔）夠嚟一雙（腳）」。有關帖文迅即引起網上熱議，不少人批評女子行為離譜、自私，並諷刺她「自細夢想成為體操選手」。

        網民Kenneth Liu前晚在facebook群組「澳門高登起底組」上載多幅相片，但見一艘疑似中港飛翼船內，一名戴着紅色口罩、穿拖鞋的長髮女子，竟猶如做瑜伽般，先是將左腳擱在前方座位的椅背上，其後索性雙腳高高齊放，令發帖者亦為之咋舌，表示「一條吾（唔）夠嚟一雙（腳）」。

動作儼如做瑜伽

　　該帖文隨即引起網民熱論，不少人笑指相中女子「好功夫」、「自細夢想成為體操選手」，亦有留言不滿其舉措，批評該女子自私，又認為其「動作好不雅，質素咁低失禮」。
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