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﻿黃泥涌道飛墮石屎幸無傷人

2017-02-24 列印
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　　跑馬地一條行車天橋，昨晨發生石屎剝落飛墮行車線上，幸無擊中車輛及無人受傷。事後工人到場架起升降台，清拆另兩塊搖搖欲墜石屎。現場為黃泥涌道往灣仔方向行車天橋，昨晨八時許，橋底近厚德里的橋墩底其中一角突然崩裂，一塊約三十厘米乘三十厘米石屎剝落，飛墮黃泥涌道第三線上，幸無擊中途經車輛。駕駛人士發現報案，警員到場為安全起見封鎖二及三線。維修工人其後接報到場，架起升降台拆下兩塊搖搖欲墜的石屎，經檢驗橋底後，證實並無即時危險，一小時後封鎖路段重開，交通始恢復正常。
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